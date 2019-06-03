كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سماعات “700 Bose Noise Canceling” تقدم واجهة صوت ثورية

متابعة-سنيار: كشفت شركة Bose عن سماعات 700 Bose Noise Canceling التي تقدم واجهة صوتية ثورية جديدة تعيد تعريف الاتصالات المتنقلة، وهي مزودة بتقنيات جديدة رائدة يمكنها تحويل الأماكن العامة إلى غرف خاصة للتحدث مع الأصدقاء والعائلة والمساعدين الشخصيين الافتراضيين.

بفضل تقنياتها الحصرية، فإن سماعات 700 Bose Noise Canceling تعزل صوت المستخدم عن 360 درجة من الصوت غير المرغوب فيه، ويمكن الوصول إلى Siri for iOS بسهولة، كما أن مساعد Google و Amazon Alexa مدمجان.

تم تزويد سماعات الرأس 700 Bose Noise Canceling بحزمة صوتية وإلكترونية جديدة، ومعالجة إشارات رقمية جديدة، ونظام جديد يضم 8 ميكروفونات من أجل تجربة السماعة الأكثر اكتمالا على الإطلاق.

صُممت سماعات الرأس Bose Noise Canceling 700 700 من مكونات فولاذية مقاومة للصدأ، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة للاستخدام طوال اليوم، ويتم طيها بشكل مستوٍ مع لمسة واحدة من حشوات الأذن، ويمكن تخزينها في غلاف صلب مدبب رفيع ينزلق بسهولة أكبر في الحقائب وحقائب الظهر وجيوب المقاعد.

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تأتي سماعات الرأس Bose Noise Canceling 700 باللونين الأسود والفضي، وستباع مباشرةً من متاجر Bose.com، ومحلات Bose، وبعض المتاجر، وذلك بدءا من 30 يونيو مقابل 399 دولار.