شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتليجرام يركز على الخصوصية.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تليجرام واحدا من أكثر تطبيقات التراسل الفورى التى تركز على الخصوصية، حيث قامت الشركة بتحديث تطبيقها الرئيسى للسماح للمستخدمين بمزيد من التحكم فيمن يشاهد المعلومات الشخصية الخاصة بهم مثل حالتهم وصورة ملفهم الشخصى ورقم هاتفهم، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات الجديدة فى التطبيق.

خصوصية المجموعة: يتيح لك إعداد خصوصية تليجرام الآن إضافة مجموعات "إعفاءات الخصوصية"، لذلك إذا اخترت إخفاء أجزاء معينة من المعلومات من جميع جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنك إضافة دردشة جماعية مثل عائلتك أو الأصدقاء المقربين الذين سيكون بإمكانهم الوصول دائمًا إلى هذه المعلومات.

القنوات العامة: سيسمح تليجرام الآن للمستخدمين بمشاهدة أى دردشة عامة على الويب، سواء تم تسجيل خروجهم أو ليس لديهم حساب تليجرام.

تنبيهات الاحتيال: لا يتم تقييد عمليات الاحتيال والرسائل غير المرغوب فيها على تطبيقى messenger وWhatsApp، لكن مستخدمى تليجرام سيشاهدون تنبيه يخبرهم بوجود رسائل مشبوهة.