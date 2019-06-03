تكنولوجيا: تعرف على لغز النجم تابى أغرب النجوم فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفضاء يشمل على عدة قصص غير اعتيادية أبطالها النجوم التى لا نعرف عنها غير بعض قياسات وملاحظات العلماء وما نقلوه من بيانات، ولعل من بين هذه القصص كان النجم تابى الأغرب والأكثر غموضا.
وفقا لما ذكره موقع "space" العلمى، فإن هذا النجم الغريب الذى يسمى تابى أو KIC 846285 تم اكتشافه لأول مرة من خلال فريق من العلماء بقيادة تابيثا بوياجيان من جامعة ولاية لويزيانا، الذين عبروا عن دهشتهم لغرابة النجم الذى يخفت بطريقة لم يلاحظوها من قبل، فإن النجم يمر بفترات غير منتظمة من الإضاءة ولأطوال زمنية غريبة، وأحيانًا يصل إلى 22 % فقط.
النجم تابى
واعتقد العلماء أن هناك بنية ضخمة لكائنات فضائية تمر عليه مما يجعلها تحجب إضاءته، ولكن مع الوقت توصل العلماء لتفسير آخر أكثر واقعية وهى أن السبب فى ذلك هو أن النجم محاط بغبار يتسبب فى تظليله من المذنبات أو حطام الكواكب السابقة، فإن ما يحدث له قد يعود للغبار الكونى الذى ينعكس فى حالة من انبعاثات الأضواء الغريبة.
ولكن مازال العلماء يبحثون ويجمعون بيانات خلال فترات النجم غير الاعتيادية من الإضاءة الخافتة للتوصل لغموض ولغز حالته فى الفضاء.
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