كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن يمكن لسائقي Lyft شحن سياراتهم الكهربائية مجانًا

متابعة-سنيار: ابتداءًا من يوليو، سيتمكن السائقون الذين يستخدمون سيارات هجينة قابلة لإعادة الشحن أو كهربائية بالكامل على منصة Lyft من استخدام محطات الشحن العامة من Portland General مجانا.

ويوجد حاليا خمس محطات في المنطقة، كل منها قادرة على شحن ست مركبات في وقت واحد مع أربعة أجهزة شحن سريع DC وشاحني المستوى 2.

وعادة يبدأ السعر من 3 دولارات لجلسة شحن من المستوى 2 لمدة ساعتين (مقابل شحن أبطأ) وهناك خيار شحن غير محدود بقيمة 25 دولارا شهريا، لكن Lyft سيمنح السائقين حرية الوصول إلى الشحن الكهربائي مجانا.

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في وقت سابق من عام 2019، أضافت Lyft “الوضع الأخضر” في بعض المدن مثل بورتلاند وسياتل، مما أعطى السائقين خيار اختيار سيارة كهربائية أو مختلطة.

وحتى تكون مزيد من السيارات الكهربائية (EVs) متاحة كخيار، يقدم Lyft أيضا للسائقين إمكانية استئجار سيارة كهربائية.

ورغم أن المسؤولين التنفيذيين في Lyft تحدثوا لصالح خفض عدد مالكي السيارات، فإن خدمة المراقبة عن بُعد تعمل أيضًا على السيارات التي يستخدمها سائقوها ويدفعون عن المزيد من الخيارات الكهربائية على المنصة.