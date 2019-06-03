عدة دول تتأثر بعطل فني في "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات"

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بتعرض مواقع التواصل "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات" إلى عطل فني في عدد من دول العالم.
واشتكى مستخدمون عبر "تويتر" من صعوبة استخدام بعص الخصائص في تلك المواقع، وأرجع بعضهم المشكلة إلى عطل فني في الشبكة العالمية، فيما أشار آخرون إلى مشكلة فنية بشركة جوجل الأمريكية.
ووفق موقع "downdetector"، ارتفع عدد الشكاوى في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكندا، ومصر، والدنمارك. فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بعد من جوجل في هذا الشأن.
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