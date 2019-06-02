أمطار على بعض المناطق والقاهرة 37.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر أيام رمضان (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين "آخر أيام رمضان"، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

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3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة