هواتف الجيل الخامس المتوفرة حاليًا وأين يُمكن استخدامها في الدول العربية

منذ فترةٍ قصيرة فقط، بدأت الهواتف الحديثة الداعمة لاتصال الجيل الخامس 5G بالوصول إلى مُختلف الأسواق العالمية. وبالرغم من أن تغطية الجيل الخامس ما زالت محدودة نسبيًا على مستوى العالم، إلّا أنه وفي حال كون الجيل الخامس متوفرًا في مدينتك، وأردت أن تكون بين أوّل المُتمتعين بسرعة الاتصال العالية التي يقدمها الجيل الخامس، فإننا نقدم لك هذا الدليل لأبرز هواتف الجيل الخامس، التي باتت متوفرة في الأسواق، أو تلك التي ستتوفر خلال فترة قريبة جدًا. وفي النهاية سنذكر لك أين ستتمكن من تجربة الجيل الخامس في الدول العربية.

بقلم: أنس معراوي

OPPO Reno 5G

طرحت شركة أوبو هذا الهاتف في الأول من شهر مايو ٢٠١٩، وتحديدًا في سويسرا، ليكون بذلك أول هاتف يدعم الجيل الخامس يتم طرحه تجاريًا في السوق الأوروبية، وستقوم الشركة ببيعه عن طريق شركة الاتصالات السويسرية Swisscom.

Samsung Galaxy S10 5G

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يُعتبر هذا الهاتف شبيهًا بأخيه الذي يحمل الاسم نفسه +Galaxy S10 مع فارق أنه يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس، إضافةً إلى فوارق في الشاشة والبطارية والكاميرات. يأتي الجهاز مع شاشة أوسع بقياس 6.7 إنشات، بدقة +QHD، وبطارية أكبر بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي، و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وأربع كاميرات خلفية (كاميرا قياسية، وكاميرا بزاوية تصوير عريضة، وكاميرا بعدسة تقريب telephoto، ورابعة لاستشعار العُمق). وكاميرتين من الأمام، وسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت.

الهاتف مُتاح حاليًا للبيع في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لكن من المتوقع أن يصل سريعًا إلى بقية أنحاء العالم.

ZTE Axon 10 Pro 5G

يُعتبر من أول هواتف الجيل الخامس التي وصلت رسميًا إلى الشرق الأوسط عبر شركتي “إتصالات” و”دو” في الإمارات. يمتلك الهاتف شاشة قياس 6.47 إنشات، بدقة +FHD من نوع AMOLED، ويتميز بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ذات زاوية تصوير عريضة، بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا للتقريب بدقة 8 ميجابيكسل، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. يحمل الهاتف داخله 128 جيجابايت من السعة التخزينية، و 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

OnePlus 7

أعلنت ون بلس الصينية عن هاتفها الداعم للجيل الخامس الشهر الفائت لدى إعلانها عن هاتفي OnePlus 7، و OnePlus 7 Pro. لكن الهاتف لم يتوفر للبيع إلا قبل أيام قليلة في بريطانيا كأول هاتف جيل خامس هُناك، مع توقع توفره عالميًا خلال فترة قصيرة.

عدا دعم شبكات الجيل الخامس، يحمل الهاتف مواصفات OnePlus 7 Pro نفسها، حيث يمتلك الشاشة الخالية من النتوء من نوع AMOLED نفسها، بمقاس 6.67 إنشات، وبدقة 1440 × 3120 بكسلًا، بمُعدل إنعاش 90 هرتزًا، وهي تُغطي كامل الواجهة الأمامية، مع مُستشعر بصمات مُدمج في الشاشة، إضافة إلى كاميرا سيلفي مُنبثقة، وثلاث كاميرات خلفية. من المتوقع أن يتوفر الهاتف مع زيادة تُقدّر بنحو 120 دولار على سعر OnePlus 7 Pro.

LG V50 ThingQ 5G

أعلنت إل جي عن هاتفها الداعم للجيل الخامس LG V50 ThinQ منذ فبراير/ شباط الماضي. والهاتف متوفر الآن في الولايات المتحدة وسيتوفر للبيع في بريطانيا خلال أيام، ثم سيتبع ذلك توفر الهاتف في أسواق العالم الأخرى. يمتلك الهاتف أعلى المواصفات المتوقعة كشاشة بقياس 6.4 إنشات، بدقة 3120×1440 بيسكلًا من نوع AMOLED، ومعالج Snapdragon 855، و 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وثلاث كاميرات خلفية.

توفر الشركة للهاتف غطاء حماية يُباع اختياريًا، يتضمن شاشة ثانوية يسمح بتحويل الجهاز إلى هاتف قابل للطي ويُشغل الجهاز بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير ساعي.

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Huawei Mate X و Mate 20X

أعلنت هواوي قبل فترة عن هاتفين يدعمان الجيل الخامس وهما: هاتفها القابل للطي Huawei Mate X، وهاتف Mate 20X. ويُشكّل الهاتفان الاستتثناء الوحيد في عالم هواتف الجيل الخامس حتى الآن، حيث يعملان بمودم Balong 5000 من تطوير الشركة، والذي يأتي مُدمجًا مع شريحة Huawei Kirin 980، وذلك على عكس جميع الهواتف الأخرى في هذه القائمة، والعاملة بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم.

يحمل هاتف Mate X شاشة قابلة للطي بقياس 8 إنشات، (أو 6.6 إنشات بعد الطي) مع 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و 4 كاميرات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي.

أما Mate 20 فيأتي بشاشة كبيرة بقياس 7.2 إنشات، و 3 كاميرات مع 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، و 6 أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية على الترتيب، ويُشغل الجهاز بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

سيتوفر الهاتفان للبيع خلال الشهر الجاري بسعر يُعادل نحو 2600 دولار لهاتف Mate X، و 1250 دولارًا لهاتف Mate 20X.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

عرضت شاومي الصينية نسخة 5G من هاتفها Xiaomi Mi Mix 3 للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي، لكن المفترض أن يتوفر الجهاز للبيع في أوروبا بدءًا من الشهر الحالي، على أن يتوفر في الأسواق الأخرى خلال فترة قريبة.

يحمل الهاتف شاشة من دون نتوء بقياس 6.39 إنشات، من نوع AMOLED، بدقة 2340×1080 بيكسلًا، مع 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، وكاميرتين من الجهة الأمامية، وكاميرا مُنبثقة بعدستين من الجهة الأمامية.

ماذا عن هواتف آيفون من آبل والجيل الخامس؟

إن كنت من مُستخدمي الآيفون فقد يجب عليك الانتظار لفترة طويلة قبل أن تتمكن من الاستمتاع بالجيل الخامس. لأن الأمور بالنسبة لآبل غير واضحة بعدُ. ووفقًا لبعض التقارير فإن آبل قد لا تطرح الجيل الخامس في هواتفها قبل عام 2025؛ والسبب هو إيقاف الشركة تعاملها مع كوالكوم (الرائدة في تصنيع شرائح الجيل الخامس)، بسبب خلافات بين الشركتين. كما فقدت آبل شريكها المُحتمل الآخر (إنتل)، لأن الأخيرة قررت الخروج من سوق تصنيع شرائح الجيل الخامس. ومن جهة أخرى فإن آبل تعمل على تصنيع مُعالجاتها الخاصة، لكنها قد تتأخر عدة سنوات في طرح شرائح الجيل الخامس الخاصة بها.

هذا لا يستبعد بشكلٍ كامل اتفاقًا ما مع كوالكوم لتقديم الجيل الخامس قبل 2025، لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاقٍ ما فما زال من المتوقع أن تتأخر آبل عن الركب، وهذا ليس بالبعيد عن الشركة التي تأخرت كذلك في طرح هواتف 3G و 4G مُقارنةً بالشركات الأخرى.

أين يتوفر الجيل الخامس في البلدان العربية؟

في الكويت تتوفر شبكة الجيل الخامس عبر شركات زين وأوريدو وفيفا، بمناطق تغطية مختلفة.

أما في الإمارات فيتوفر الجيل الخامس بدءًا من 30 مايو/ أيار الفائت عبر شركة إتصالات الإماراتية، التي أطلقت خدمتها بالتعاون مع شركة ZTE الصينية، من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G. أما شركة دو فقد بدأت منذ 1 يونيو/ حزيران توفير الخدمة بشكل محدود لمجموعة مُختارة من زبائنها، وأيضًا من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.