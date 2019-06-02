شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك متابعة مؤتمر أبل السنوى للمطورين غدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة أبل غدا الاثنين مؤتمرها السنوى للمطورين، فى مركز مؤتمرات سان خوسيه ماكينرى فى كاليفورنيا، الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادى، أى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم بث حدث WWDC الرئيسى لشركة أبل مباشرة على صفحة الأحداث الخاصة بموقعها على الويب، كما أكدت الشركة أن الفيديوهات الخاصة بمؤتمرها يمكن مشاهدتها بشكل أفضل على هواتف أيفون واجهزة الأيباد والـ iPod touch باستخدام متصفح Safari على نظام iOS 10 أو إصدار أحدث، مع إمكانية تشغيله على iOS 9 أيضًا.

إذا كنت تخطط لمشاهدة البث الحى للمؤتمر على جهاز كمبيوتر شخصى أو Mac ، فستحتاج إلى تشغيل متصفح سفارى على نظام التشغيل macOS Sierra 10.12 أو إصدار أحدث أو Microsoft Edge على نظام التشغيل Windows 10.