شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول مركبة فضائية أمريكية صعدت على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أول مركبة فضائية أمريكية صعدت إلى القمر كانت غير المأهولة بالبشر بل كانت مركبة استكشافية، انطلقت فى الثانى من يونيو عام 1966، حيث هبطت "Surveyor 1" التابعة لناسا على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى فالتقطت مركبة "Surveyor 1" أكثر من 11000 صورة للقمر إلى جانب قياسات أخرى، ولكن الأهم من ذلك أنها أثبتت أن تقنية الهبوط وتصميمات المركبة الفضائية كانت سليمة.

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صورة من المركبة

واعتقد علماء ناسا أن هبوط المسبار الفضائي كان سيأخذ الكثير من المحاولات، لكن فوجئوا بنجاحه في البداية، وجاء ذلك بمثابة مفاجأة مبهجة، فى حين أن الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت كان قد سبقهم للصعود للقمر، ولكنه احتاج إلى محاولات عديدة لكى يصل لهبوط ناجح فى مسبار لونا 9.

وهذه المهمة مهدت الطريق لأول هبوط بشرى على سطح القمر بواسطة أبولو 11 بعد ثلاث سنوات فقط فى عام 1969.