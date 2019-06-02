تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مطالب بإقالة زوكربيرج وهواوى تقلل إنتاج هواتفها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن طوال اليوم من متابعة كل الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة التى طرأت على مدار اليوم، ولم تملك الوقت الكافى لقراءة كل الأخبار المتعلقة بعالم التكنولوجيا والفضاء والفلك، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى العثور على كافة القضايا المهمة ومعرفة أهم ما دار فى عالم التكنولوجيا. بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية مستخدم ينشر فيديو لانفجار جهاز أبل Macbook Pro أثناء استخدامه استدعاء 90 ألف شاحن آيفون بالولايات المتحدة خوفا على سلامة المستخدمين Advertisements جمعية علمية شهيرة تمنع هواوى من إجراء وتقييم الأبحاث أبل تعقد غدا مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2019 رائد فضاء يلتقط فيديو مذهل لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية قاضى أمريكى يحكم باستمرار قضية ولاية واشنطن ضد فيس بوك "أقيلوا زوكربيرج" لافتة احتجاجية تظهر تزامنا مع اجتماع مساهمى فيس بوك

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