تكنولوجيا: شابان مصريان يفوزان بمنحة أبل لحضور مؤتمرها السنوي للمطورين.. تعرف عليهما

فاز الشابان المصريان، يوسف جمال ومحمد صلاح، بمنحة لحضور مؤتمر أبل السنوي للمطورين، والذي يعقد في الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري في مركز مؤتمرات سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأجرى الموقع العربي لمجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو حوارا مع الشابين المصريين، استعرض خلاله محاولات الشابين المستمرة لحضور مؤتمر أبل السنوي WWDC، الذي تستعرض خلاله الحديثات الجديدة في أنظمة التشغيل والخدمات الخاصة بها، والاستفادة بالفرصة التي تقدمها أبل Apple للمطورين الشباب من أجل الفوز بمنحة حضور مجانية لمؤتمرها، وهي تشترط على المتقدم للمنحة أن يطور برنامجا أو تطبيقا باستخدام بيئة “سويفت بلاي جراوند” Swift Playground الخاصة بها، وأن يكون هذا التطبيق قائما على تقنية من تقنيات أبل.

يوسف جمال: القبول في المنحة بعد رفضه 3 مرات!

Advertisements

يدرس يوسف جمال (19 عاما) في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبدأ في الاهتمام بالتكنولوجيا منذ العاشرة من عمره، حيث تعلم بنفسه عن طريق القراءة البرمجة بلغة سي-الكائنية Objective-C، وانتقل بعدها إلى البرمجة على نظام أبل iOS.

ونشر يوسف أول برامجه على سوق أبل للعامة في عمر الـ16، وقد كان برنامجه عبارة عن متصفح أسماه “المتصفح الكامل” Full Browser، والذي تم تحميله أكثر من 80 ألف مرة، كما شارك أحد أصدقائه في تطوير تطبيق “فويسيفاي” Voicify، الذي يسمح لمستخدميه بتسجيل مقاطع مرئية بصوته، وتغيير طبقات صوته كما يحب، وقد صنفت مدونة فودافون البريطانية الرسمية هذا التطبيق ضمن أفضل تطبيقات يوليو 2016.

محمد صلاح: 600 ألف تحميل لتطبيقاته

شاب مصري، يدرس في الصف الثاني الثانوي (17 عاما)، اهتم بالبرمجة منذ عمر العاشرة، وبدأ أولا تعلم تطوير البرمجيات على نظام تشغيل أندرويد باستخدام لغة البرمجة جافا Java، ثن انتقل إلى التعلم على نظام تشغيل iOS.

وبدأ محمد بتطبيق بسيط حمل عنوان “كلمات بسيطة”، وهو تطبيق يرسل بصفة منتظمة يوميا لمستخدميه حكمة أو موعظة، كما طور تطبيق “سيفون” Siphon، الذي ينبه المستخدمين بأقرب حمام إليهم، وهل هو حمام مخصص للرجال أم للسيدات أو حمام لذوي القدرات الخاصة، ويعمل التطبيق في جميع البلدان حول العالم، وتم تحميله 100 ألف مرة تقريبا، وقد حصل محمد على بيانات الأماكن المضافة إلى تطبيقه عبر خرائط جوجل Google Maps.

هناك أيضا تطبيق “كاشف ساهر”، وهو تطبيق طوره محمد وأصبح معروفا في السعودية، وهو يكشف لمستخدميه أماكن الرادار على الطرق، تجنبل لارتكاب مخالفات السرعة، وقد تم تنزيل التطبيق نصف مليون مرة تقريبا.