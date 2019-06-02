تكنولوجيا: 7 أشياء بديلة يمكن شراؤها بدلًا من جهاز iPod Touch الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل جهاز iPod Touch الجديد مؤخرًا إذ قامت بتحديثه بشريحة A10 Fusion مع توسيع سعة التخزين لتصل إلى 256 جيجابايت، كما أضافت أيضًا دعم مكالمات FaceTime الجماعية إليه، وعلاوةً على ذلك، تم تحسين البطارية لتتناسب مع تطبيقات الواقع المعزز.

وكما يبدو، فإن طراز 32 جيجابايت يأتي بسعر 199 دولار، بينما يأتي طراز 128 جيجابايت بسعر 299 دولار، في حين يبلغ سعر طراز 256 جيجابايت حوالي 399 دولار.

ولكن إذا قمنا بالتفكير في الأمر، فسنلاحظ أن جهاز iPod الجديد هذا ما هو إلا جهاز iPhone ولكن بدون الهاتف. فهو يقوم بكل شيء يقوم به جهاز الآيفون، مثل تشغيل أو بث الموسيقي عبر سبوتيفاي أو خدمة Apple Music، ويمكنه أيضًا مشاهدة المقاطع عبر نتفلكس ويوتيوب وغيرهم، ولكن عبر شاشة صغيرة يبلغ حجمها 4 بوصات فقط!

ولهذا السبب، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك شراؤها بدلًا من جهاز iPod Touch الجديد، والتي ستناسب تجربة الاستماع للموسيقي الخاصة بك. لنلقي نظرة.

مشغل MP3 صغير الحجم: SanDisk Clip Jam

يأتي مشغل SanDisk Clip Jam بحجم صغير مماثل لحجم iPod Shuffle من أبل والذي تم إيقاف إنتاجه. وعلى الرغم من انه لا يدعم اتصال Bluetooth أو Wi-Fi، إلا انه يوفر فتحة microSD والتي تدعم التخزين حتى 8 جيجابايت، وعلاوةً على ذلك، فهو رخيص السعر. وعلى عكس جهاز iPod Shuffle، فإن SanDisk Clip Jam يحتوي على شاشة لكي تتمكن من رؤية ما يتم تشغيله.

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مشغل Mighty Vibe من سبوتيفاي

يتشابه Mighty Vibe أيضًا مع جهاز iPod Shuffle، فهو يقوم بتشغيل قوائم التشغيل والملفات الصوتية الخاصة بسبوتيفاي، كما يدعم أيضًا التشغيل غير المتصل. وهو مناسب لمشتركي سبوتيفاي بريميوم فقط.

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Moto G7 Play الداعم لنظام أندرويد

في الواقع، يعتبر Moto G7 Play عبارة عن هاتف يعمل بواسطة نظام تشغيل أندرويد، وهو يوفر شاشة بحجم 5.7 بوصة مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت بالإضافة إلى فتحة microSD لتوسيع السعة، كل هذا مع كاميرات مزدوجة. وعلى ما يبدو، فإن G7 Play قادر على تشغيل معظم التطبيقات نفسها التي يشغلها iPod Touch، فضلًا عن أنه يدعم بطاقة SIM. ويأتي الجهاز بنفس تكلفة إصدار 32 جيجابايت من iPod Touch؛ 200 دولار.

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مشغل MP3 المزود بشاشة تعمل باللمس: Sony Walkman NW-A45

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قدمت شركة سوني جهاز Walkman مزود بشاشة تعمل باللمس وهو Sony Walkman NW-A45 والذي يتضمن شاشة 3.1 بوصة ومساحة تخزين بسعة 16 جيجابايت مع فتحة microSD. وعلى عكس iPod Touch، يحتوي NW-A45 على FM مدمج.

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مشغل MP3 عالي الدقة: Astell & Kern Super Junior





يعتبر مشغل Astell & Kern AK Jr من أفضل مشغلات الموسيقي التي يمكن الحصول عليها، فهو يوفر دقة عالية مع تصميم كلاسيكي وصوت مذهل. في الواقع، تم إيقاف إنتاج الإصدار القياسي منه، ولكن لايزال الإصدار المحدود متاح للبيع.

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جهاز iPad من أبل

إذا لم تكن بحاجة إلى وضع مشغل الموسيقي الخاص بك في جيبك، فمن الممكن استبدال iPod Touch بجهاز iPad مع دفع 50 دولار إضافية فقط مقابل نفس ميزات iPod مع شاشة أكبر (9.7 بوصة). ويأتي إصدار 32 جيجابايت من جهاز آيباد بسعر 330 دولار أو 249 دولار عبر متاجر مثل Walmart.

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جهاز Nintendo Switch الخاص بالألعاب

إذا كنت من محبي الألعاب والموسيقي معًا، فإن جهاز Nintendo Switch المحمول هو الأمثل لك. فهو يعمل كجهاز للألعاب، بالإضافة إلى مشغل موسيقي، ويبلغ سعره 300 دولار، أي نفس سعر الإصدار المتوسط من iPad Touch.

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