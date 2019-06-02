الإعلان عن خدمة Pokemon Home السحابية للأجهزة الذكية و Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على كمية كبيرة من الأخبار التي تتعلق بسلسلة وحوش الجيب الشهيرة Pokemon. شركة البوكيمون أعلنت من خلال الحدث الخاص بها عن خدمة Pokemon Home السحابية لكل من الأجهزة الذكية و الننتندو سويتش.

هذه الخدمة تسمح بتبادل البوكيمونات بين الننتندو سويتش و Pokemon GO، كما تسمح بتبادل البوكيمونات مع المدربين الآخرين في أي وقت و أي مكان طالما يرافقك هاتفك الذكي.

التطبيق سيصدر في وقت مبكر من العام 2020.