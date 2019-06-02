الرئيس التنفيذي لمتاجر GameStop الأمريكية يتنحى عن منصبه

فاطمة أيت طالب - دبي - تم التأكيد على أن Rob Lloyd المدير التنفيذي و كذلك المدير المالي لمتاجر GameStop الأمريكية، و هي أضخم متاجر لبيع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتنحى عن منصبه، في ظل تغييرات إدارية داخلية تعيشها سلسلة المتاجر هذه و التي تتخبط مالياً في ظل توجه المُستخدمين بصورة كبيرة نحو شراء ألعاب الفيديو رقمياً.
و مع تنحي روب سيتم التخلي عن منصب المدير المالي تماماً و استبداله بوظيفتي chief merchandising officer و chief customer officer. أما المدير التنفيذي الجديد للشركة فهو James Bell، و الذي عمل بنفس الوظيفة لدى Wok Holdings سابقاً.
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