الرئيس التنفيذي لمتاجر GameStop الأمريكية يتنحى عن منصبه

فاطمة أيت طالب - دبي - تم التأكيد على أن Rob Lloyd المدير التنفيذي و كذلك المدير المالي لمتاجر GameStop الأمريكية، و هي أضخم متاجر لبيع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتنحى عن منصبه، في ظل تغييرات إدارية داخلية تعيشها سلسلة المتاجر هذه و التي تتخبط مالياً في ظل توجه المُستخدمين بصورة كبيرة نحو شراء ألعاب الفيديو رقمياً.

و مع تنحي روب سيتم التخلي عن منصب المدير المالي تماماً و استبداله بوظيفتي chief merchandising officer و chief customer officer. أما المدير التنفيذي الجديد للشركة فهو James Bell، و الذي عمل بنفس الوظيفة لدى Wok Holdings سابقاً.