أمازون أوروبا يُغير سياسته و يسحب أموال الطلب المسبق على الألعاب خلال 5 أيام

فاطمة أيت طالب - دبي - قال العديد من المستخدمين عبر الانترنت، و من مختلف الدول الأوروبية مثل فرنسا و بريطانيا و إيطاليا، أن متاجر أمازون عبر الشبكة قد بدأت باتباع سياسة جديدة تجاه الطلب المسبق على ألعاب الفيديو.

و بحسب المستخدمين فإن أمازون لم يعد يسحب المال من العميل وقت شحن اللعبة بل أصبح يسحبها خلال 5 أيام من الحجز المسبق، و ربما يعود السبب في ذلك إلى أن العديد من اللاعبين يقومون بالحجز للحصول على محتويات مبكرة مثل أكواد البيتا، و من ثم يقومون بإلغاء الحجز.

و لم تطبق هذه السياسة الجديدة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو.