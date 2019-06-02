فاطمة أيت طالب - دبي - قال العديد من المستخدمين عبر الانترنت، و من مختلف الدول الأوروبية مثل فرنسا و بريطانيا و إيطاليا، أن متاجر أمازون عبر الشبكة قد بدأت باتباع سياسة جديدة تجاه الطلب المسبق على ألعاب الفيديو.
و بحسب المستخدمين فإن أمازون لم يعد يسحب المال من العميل وقت شحن اللعبة بل أصبح يسحبها خلال 5 أيام من الحجز المسبق، و ربما يعود السبب في ذلك إلى أن العديد من اللاعبين يقومون بالحجز للحصول على محتويات مبكرة مثل أكواد البيتا، و من ثم يقومون بإلغاء الحجز.
و لم تطبق هذه السياسة الجديدة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو.
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون أوروبا يُغير سياسته و يسحب أموال الطلب المسبق على الألعاب خلال 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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