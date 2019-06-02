الإعلان عن لعبة Pokemon Masters للأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - لعبة البوكيمون المشتركة بين ننتندو و شركة DeNa التي تملك ننتندو جزءاً من أسهمها هي اللعبة التي ستحمل الاسم Pokemon Masters و هي لعبة موجهة للأجهزة الذكية و التي تم الكشف عنها من خلال الحدث الأخير لسلسلة بوكيمون. فكرة اللعبة أتت من Ken Sugimori من فريق التطوير GameFreak في ظل رغبته بلعبة تجمع مُدربي البوكيمون الذين ظهروا في السلسلة.
اللعبة تسمح للاعب اختيار المُدرّب المفضل له من السلسلة و خوض التحديات و المعارك ضد المُدربين الآخرين. و بالطبع، في أذهاننا فإن “آش كيتشم” هو مُدرّب البوكيمون الأيقوني دائماً! على أية حال، لننتظر و نرى كيف سيكون أداء هذه اللعبة بالمقارنة مع Pokemon GO التي حققت و ما زالت تحقق الكثير من النجاحات.
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