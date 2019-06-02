AMD تُعلن عن البطاقات الرسومية القادمة من عائلة Radeon RX 5000 بمعمارية Navi

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال معرض Computex لهذا العام أزاحت شركة AMD النقاب عن الجيل الجديد من بطاقاتها الرسومية القادمة و التي ستنتمي إلى عائلة Radeon RX 5000، و ستكون مبنية على معمارية Navi بحجم 7 نانومتر، و هي ذات المعمارية التي يتردد في الأوساط التقنية كونها نواة البطاقات الرسومية لأجهزة الجيل القادم من سوني و مايكروسوفت.

AMD بدت فخورة بأداء هذه العائلة و تباهت بتفوقها على بطاقة Geforce RTX 2070 من Nvidia بنسبة يُمكن لها أن تصل إلى 10% كما عرضت الشركة في ديمو Strange Brigade. هذه العائلة من البطاقات مبنية على معمارية جديدة تحمل الاسم RDNA و ليست معتمدة على معمارية GCN التي بُنيت عليها بطاقات الشركة السابقة، و سيتم الكشف عنها بالتفصيل من خلال معرض E3 القادم بعد أسابيع قليلة أما موعد الإصدار فهو في شهر يوليو القادم.