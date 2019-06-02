فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال معرض Computex لهذا العام أزاحت شركة AMD النقاب عن الجيل الجديد من بطاقاتها الرسومية القادمة و التي ستنتمي إلى عائلة Radeon RX 5000، و ستكون مبنية على معمارية Navi بحجم 7 نانومتر، و هي ذات المعمارية التي يتردد في الأوساط التقنية كونها نواة البطاقات الرسومية لأجهزة الجيل القادم من سوني و مايكروسوفت.
AMD بدت فخورة بأداء هذه العائلة و تباهت بتفوقها على بطاقة Geforce RTX 2070 من Nvidia بنسبة يُمكن لها أن تصل إلى 10% كما عرضت الشركة في ديمو Strange Brigade. هذه العائلة من البطاقات مبنية على معمارية جديدة تحمل الاسم RDNA و ليست معتمدة على معمارية GCN التي بُنيت عليها بطاقات الشركة السابقة، و سيتم الكشف عنها بالتفصيل من خلال معرض E3 القادم بعد أسابيع قليلة أما موعد الإصدار فهو في شهر يوليو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر AMD تُعلن عن البطاقات الرسومية القادمة من عائلة Radeon RX 5000 بمعمارية Navi لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.