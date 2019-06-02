سوني ترفع أسعار الاشتراك في خدمة Playstation Plus في بعض الدول الأوروبية و الآسيوية

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد العديد من المستخدمين عبر الشبكة العنكبوتية، أن شركة سوني للتسلية التفاعلية قد قامت من جديد برفع أسعار الاشتراك في خدمة Playstation Plus في بعض الدول الأوروبية و الآسيوية. إليكم بعض الأمثلة على التغييرات في الأسعار:

دول أوروبا – شهر واحد

من 8 يورو إلى 9 يورو السويد – شهر واحد

من 75 كرونة إلى 95 كرونة سويسرا – شهر واحد

من 7.9 فرانك إلى 9.9 فرانك Advertisements اليابان – 3 شهور

من 1337 ين إلى 2150 ين كوريا الجنوبية – 3 شهور

15500 وون إلى 18800 وون البرازيل

129 ألف ريال إلى 149 ألف ريال

حتى الآن ليس هناك سبب واضح تجاه هذا الرفع. على أية حال، تسمح الخدمة باللعب الجماعي عبر الشبكة، و الحصول على لعبتين مجانيتين (طالما استمر الاشتراك) شهرياً و مزايا أخرى.