John Vignocchi إداري ديزني و Gearbox سابقاً ينضم إلى Nintendo

فاطمة أيت طالب - دبي - تم التأكيد على انضمام John Vignocchi إداري ديزني و Gearbox السابق إلى ننتندو الولايات المتحدة الأمريكية، جون سيكون مسؤولاً عن إدارة العلاقات و محتويات الطرف الثالث لشركة ننتندو، و يبدو لنا أنه يستبدل “دامون بيكر” الذي أكّد رحيله في وقتٍ سابق عن شركة ننتندو و انضمامه إلى شركة مايكروسوفت.
جون أعرب عن سعادته بهذه الخطوة في مسيرته المهنية قائلاً:
أنا أُخطط للمساعدة على المضي قدماً في تقاليد بناء الذكريات التي تدوم مدى العمر من خلال منصة Nintendo.
جون يؤكد أن هذه الخطوة كانت صعبة بسبب علاقاته الجيدة في Gearbox لكن الفرصة الوظيفية التي عُرضت عليه من ننتندو هي فرصة وصفها بأنها تأتي في العمر مرة واحدة.
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