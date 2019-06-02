مُحلل NPD لا يعتقد أن يكون البث السحابي مستقبل ألعاب الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - عن طريق تغريدات جديدة على تويتر، ذكر Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD لرصد مبيعات السوق الأمريكي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام، و التي تجعله يعتقد بأن مستقبل الصناعة لن يتمحور حول البث السحابي بالضرورة كما تعتقد أغلب الشركات الكبيرة على ما يبدو.
مات يؤكد أن هناك 2 من كل 3 مواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية يلعبون ألعاب الفيديو، من بين الاثنين فإن واحداً منهما يدفع 0 من النقود على الألعاب مكتفياً بالكامل بنموذج الألعاب المجانية، مما يُشكل نصف عدد اللاعبين في أمريكا، و النصف الآخر فقط يدفع المال على هوايته و يقوم بشراء الألعاب.
مات لا يرى أن الخدمات السحابية ستقنع النصف الذي لا يدفع المال بأن يدفعه، و لا يرى أنها ستكون كافية لجلب النصف الآخر، إلا أنه بصورة عامة لا يرى أن الخدمات السحابية تتوافق مع الشكل الحالي لسوق الألعاب و أنه ليس بالضرورة أن يتحقق نموذج Netflix في عالم الألعاب بشكله الحالي.
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