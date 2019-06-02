الكشف عن الجيل الثالث من معالجات AMD Ryzen

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال معرض Computex 2019 أزاحت عملاقة التكنولوجيا الحمراء AMD النقاب عن الجيل الثالث من معالجات Ryzen التي تُحقق الكثير من النجاحات للشركة و التي تمكنت من إعادتها إلى واجهة المنافسة مع شركة انتل من جديد. الجيل الثالث من معالجات رايزن سيُشكل على الأرجح القلب النابض لأجهزة الجيل الجديد من سوني و مايكروسوفت المنزلية.

الجيل الثالث من معالجات رايزن تم تصنيعه على نواة بحجم 7 نانومتر و هو يدعم حتى 12 نواة حقيقية و 24 نواة وهمية. هذه المعالجات مبنية على معمارية Zen 2 و هي متوافقة مع اللوحات الأم AM4 الحالية. المعالج Ryzen 9 3900X هو المعالج الرائد من هذه المعالجات و هو يعمل بـ12 نواة حقيقية كما أسلفنا الذكر ليكون أول معالج موجه لألعاب الفيديو بهذا العدد من الأنوية.

و تصل ذاكرة الكاش في هذا المعالج إلى 70MB، أما استهلاك الطاقة الكهربائية فهو يُقدر بحوالي 105 واط فقط. المعالج يعمل بسرعة 3.8 GHz من الممكن لها أن تصل إلى 4.6 GHz باستعمال تقنية الدفع، و سينطلق هذا المعالج في 7 يوليو بسعر 499$.