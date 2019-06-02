تطبيق Pokemon Sleep قادم في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد الإعلانات التي تحصل عليها سلسلة البوكيمون عن طريق الحدث الذي حصلت عليه السلسلة مؤخراً هو الإعلان عن مشروع Pokemon Sleep كتطبيق قادم للأجهزة الذكية في 2020، حيث سيقوم هذا الترقب بمتابعة نمطية نومك و سيؤثر ذلك على اللعب. في هذا المُنتَج الغريب
اللعبة تهدف إلى تحويل النوم إلى تجربة ترفيهية، و في الوقت الحالي لا نعرف حقاً كيف سيعمل هذا التطبيق، ليس أمامنا سوى الانتظار حتى تشاركنا شركة البوكيمون بالمزيد من المعلومات قبل الإصدار المنتظر في 2020.
و يبدو أن هذا المشروع امتداد لفكرة مشروع Quality of Life الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الراحل لشركة ننتندو سابقاً “ساتورو أيواتا” قبل أن تقوم الشركة بالتخلي عنه في ظل عدم الحاجة إليه مع النجاح الكبير لمنصة Nintendo Switch.
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