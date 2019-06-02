شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حل لمشكلة البلاستيك.. اختراع طبق يمكن تناوله بعد الانتهاء من وجبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر المخترع ورجل الأعمال البولندي جيرزي ويسوكي طبق طعام قابل للتناول، حيث إنه طبق مكون من نخالة القمح كبديل عن البلاستيك.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فإن فكرة الابتكار كانت فى ابتكار أدوات مائدة قابلة للتحلل، حيث توصل المبتكر لاختراعه منذ عدة سنوات، ولكنه حاليا قام بتصنيع هذه الأطباق بكميات حوالي 15 مليونا سنويًا.



طبق

وقد يرتفع هذا الرقم قريبًا بفضل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر الأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية بداية من عام 2021، وجاءت الفكرة لويسوكى عندما كان يبحث عن استخدام بقايا إنتاج الدقيق، والتي تشغل مساحة كبيرة، بالإضافة إلى التخلص من كمية القمامة البلاستيكية التي تلوث المحيطات بشكل مخيف حاليا.

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وأوضح ويسوكى، أنه لصنع الصفائح، يتم استخدام نخالة القمح التي يتم ضغطها عند نقطة ضغط ودرجة حرارة دقيقة، باستخدام آلة صنعت خصيصًا لهذا الغرض.



طبق

وأكد ويسوكى: "ليس عليك أن تأكل الطبق أو العبوة لتكون صديقًا للبيئة، فإن هذه الأدوات عند التخلص منها تتحلل مع قليل من الرطوبة بعد شهر، أو حتى بعد أسبوعين إذا كان هناك مطر.