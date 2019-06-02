تكنولوجيا: مشكلة تغير المناخ فى تزايد.. موجة حارة فى الهند تتجاوز 50 درجة مئوية

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ووفقا لما ذكره موقع "phys" قالت إدارة الأرصاد الجوية إن مقياس الحرارة وصل إلى 50.6 درجة مئوية (123 فهرنهايت) في مدينة تشورو الصحراوية في راجستان.
كما عانت ولاية راجاستان من حرارة شديدة، حيث بلغت عدة مدن أقصى درجات الحرارة 47 درجة مئوية.
وكانت قد سجلت فالودى في ولاية راجستان أعلى درجة حرارة في الهند في مايو 2016، حيث وصلت إلى 51 درجة مئوية (123.8 فهرنهايت).
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الحرارة الشديدة قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوع في ولايات راجستان وماهاراشترا وماديا براديش وبنجاب وهاريانا وأوتار براديش، وتم تسجيل العديد من الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس.
كما تم إصدار تحذير شديد لحالة تأهب في العاصمة نيودلهي، حيث بلغت درجات الحرارة 46 درجة مئوية، ونصحت السكان بعدم الخروج خلال أكثر الساعات حرارة خلال اليوم.
وجاء عن إدارة الأرصاد الجوية أن الأمطار الموسمية السنوية، التي تجلب عادة الأمطار التي تشتد الحاجة إليها إلى جنوب آسيا، تتأخر عن موعدها بأسبوع، ومن المتوقع أن تصل إلى الطرف الجنوبي للهند في 6 يونيو.
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