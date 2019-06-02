شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Excel يحصل على مميزات جديدة على منصة أيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة مايكروسوفت تطبيق Excel التابع لها على منصة أيفون، حيث وفرت الشركة للتطبيق العديد من المميزات، بما في ذلك إضافة طريقة جديدة لاستيراد جداول البيانات إلى التطبيق باستخدام الكاميرا، وذلك من خلال التقاط جدول بيانات مطبوع عبر الكاميرا واستيراده مباشرة للتطبيق بهدف التعديل عليه.

وبحسب موقع the Verge الأمريكى فإن هذه الميزة كانت متاحة في السابق لمنصة أندرويد، كذلك سيكون بمقدور مستخدمي أيفون الآن استيراد جدول البيانات مع القدرة على الاستمرار في تحريره باستخدام Excel على نظام تشغيل Windows أو Mac.

وأشار التقرير إلى أن شركة مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي مع تقنية التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) إلى جانب نماذج التعلم الآلي لتحويل البيانات الورقية إلى جدول رقمى، فيما أشار التقرير إلى أن هذه المميزات متاحة حاليا في أكثر من 21 دولة مختلفة في الوقت الراهن.