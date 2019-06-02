شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون توقف خطوط إنتاج مكونات هواتف هواوى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة تصنيع الإلكترونيات فوكسكون قامت مؤخرا بإيقاف عدد من خطوط الإنتاج الخاصة بالمكونات الإلكترونية لشركة هواوى الصينية، وذلك تماشيا مع انخفاض الطلب على هواتفها فى ظل الحظر الأمريكى المفروض عليها منذ أسابيع.

وبحسب موقع pocketnow الأمريكى فلم يتم الإشارة إلى الفترة الزمنية التى ستوقف فيها فوكسكون إنتاج قطع ورقاقات هواوى، مع عدم وجود تصريح رسمى من الشركة حول هذا الموضوع، وهل سيكون قرار الإيقاف مؤقت ولفترة زمنية محدودة أو أن الطلب على هواتف هواوى قل بشكل كبير، مما قد يعنى أن فكسكون ستوقف الإنتاج لفترة طويلة.

ومع هذه الخطوة الجديدة من قبل شركة فوكسكون فهذا يعنى أن هواوى ستعيش فترة كبيرة من تراجع مبيعات غير مسبوق خلال الفترة القادمة ولأول مرة منذ أعوام، حيث كانت مبيعات هواتفها تتصدر المشهد بأعلى نمو عالمى سنوى.