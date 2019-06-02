شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم واجهة "بلاى ستور" لتوفير مزيد من المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة جوجل في طرح واجهة مستخدم جديدة لمتجر "بلاي ستور"، والتى توفر للمستخدم العديد من التغييرات فيما يتعلق بتصميم التطبيق، فضلا عن نقل شريط التنقل إلى أسفل الشاشة؛ مما يجعل من الأسهل بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لديهم شاشات ضخمة وأصابع صغيرة التنقل عبر التطبيق.

وبحسب موقع phonearena الهندى فتتضمن التغييرات الأخرى حذف علامة تبويب "الموسيقى"، والتي تتوفر الآن من خلال القائمة الرئيسية التي يتم الوصول إليها من خلال التمرير السريع إلى اليمين، كما تم تصميم صفحات التطبيق الآن لتسليط الضوء على تقييمات التطبيق ولقطات الشاشة من التحديد.

Advertisements

كذلك فإذا كان أحد التطبيقات التي قمت بتثبيتها بالفعل يحتوى على تحديث، فسيتم تمييزه فى القائمة، كما تم استبدال "شريط التقدم" بدائرة تشق طريقها حول أيقونة التطبيق عند تنزيله على هاتفك أو عمل تحديث له.

وتظهر واجهة المستخدم الجديدة فى الإصدار 15.1.24 من تطبيق "بلاي ستور" على الرغم من أنك قد تضطر إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق أولاً من خلال الانتقال إلى الإعدادات> التخزين> تطبيقات أخرى، ثم قم بالتمرير حتى تعثر على متجر Google Play، ثم انقر فوق القائمة، ثم انقر فوق المربع المسمى بمسح ذاكرة التخزين المؤقت.