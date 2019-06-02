شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف محتوى صفحات iTunes على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور الوقت يتضح أن أيام iTunes أصبحت معدودة، حيث لاحظ موقع MacRumors أن شركة أبل قامت بحذف محتوى صفحات iTunes على فيس بوك وإنستجرام، مما أدى إلى إزالة جميع الصور والمنشورات ومقاطع الفيديو التابعة لها.

ولاحظ موقع MacRumors أن أبل قامت بنقل حسابات iTunes الخاصة بها إلى نظرائهم في Apple TV على فيس بوك وإنستجرام، لكن ظل حساب تويتر الخاص به دون تغيير حتى الآن.



صفحة أيتونز

وقد أشارت التقارير في أبريل الماضى إلى أن أبل تخطط لتقسيم iTunes لصالح تطبيقات منفصلة للموسيقى وPodcasts والتلفزيون مع الإصدار التالي من macOS، على الرغم من أنها ذكرت أن تطبيق الموسيقى سيكون لديه نفس الوظيفة إلى حد كبير.

وفى الأسبوع الماضى عرضت لقطات الشاشة التي تم تسريبها ما بدا أنه تطبيقات Apple Music وApple TV، وقد أوضح تقرير بلومبرج لخطط أبل للأسبوع المقبل أن الشركة تقوم بالفعل بتجربة البرنامج، لصالح تلك التطبيقات المنفصلة.