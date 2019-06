تكنولوجيا: طول العمر ليك.. إزاي تحذف حسابك على فيسبوك فورا بعد وفاتك!

لو لا قدر الله رحلت عن دنيانا، بعد عمر طويل إن شاء الله، فربما يشغل بالك مصير حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا فيسبوك Facebook، فتتساءل: ما الداعي لأن يصبح حسابك مفعلا بينما لم تعد موجود بيننا؟!

يوفر لنا فيسبوك إمكانية تحويل صفحاتنا الشخصية على فيسبوك إلى صفحات تذكارية أو أن يحذف الحساب نفسه تماما بعد رحيلنا.

ولتحويل حساباتنا على فيسبوك إلى صفحات تذكارية بعد رحيلنا، بعد عمر طويل إن شاء الله، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

افتح صفحتك على فيسبوك، ومن القائمة الرئيسية، في أعلى يمين صفحة فيسبوك، قم باختيار إعدادات Settings.

من الإعدادات العامة للحساب General Account Settings، ستجد إدارة الحساب Manage Account، اضغط تعديل Edit.

سيطلب منك فيسبوك أن تختار أحد أصدقائك المقربين، وذلك داخل مربع “اختيار صديق” Choose a friend، ثم ضغط إضافة Add، وهو الصديق الذي سيسمح له فيسبوك بتحويل صفحتك إلى صفحة تذكارية بعد رحيلك.

أما إذا أردت أن يحذف فيسبوك صفحتك الشخصية فورا بعد رحيلك، بعد عمر طويل، فعليك اتباع نفس الخطوات السابقة مع تغيير بسيط:

قم بالدخول إلى الإعدادات Settings من القائمة الرئيسية في صفحتك على فيسبوك، ومن الإعدادات العامة للحساب General Account Settings، ستجد إدارة الحساب Manage Account، اضغط تعديل Edit، ثم قم باختيار “طلب حذف حسابك بعد رحيلك” Request that your account be deleted after you pass away.

سوف يطلب منك فيسبوك تأكيد اختيارك لحذف حسابك بعد رحيلك عن دنيانا، وبموافقتك، فإن فيسبوك سوف يحذف صفحتك وبياناتك وصورك من عليه، ولن يصبح لك وجود على فيسبوك، بمجرد أن يعلم فيسبوك برحيلك.