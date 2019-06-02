شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Lego يحتفل بالذكرى الخمسين لإطلاق مركبة Apollo11 بمجسم من المكعبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف هذا الصيف الذكرى السنوية الخمسين لمهمة Apollo 11 والتى جرت فى 20 يوليو تحديدا، وهو التاريخ الفعلى للهبوط على القمر نفسه، حيث تستعد Lego للاحتفال بمجموعة الإنزال القمرية Apollo 11 Eagle الجديدة المصنوعة من المكعبات، التى تم تطويرها بالتعاون مع وكالة ناسا.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فلم تكن المجموعة هى أول مركبة هبوط على سطح القمر من مكعبات Lego، إذ أصدرت الشركة واحدة فى عام 2003 بالشراكة مع قناة Discovery - لكن النموذج الجديد أكبر بكثير وأكثر دقة ويتضمن أكثر من ضعف عدد القطع لبناء مركبة أكثر إثارة للاهتمام.

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كذلك فإن المركبة الفضائية المصنوعة من المكعبات تتميز بتصميم داخلى مفصل لمرحلة الصعود ونصف الهبوط، وهناك أيضًا قاعدة Lego مصممة لتشبه سطح القمر لعرض الهبوط بدقة عند تجميعها.

أبولو 11