انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الذي سيرتديه البشر على سطح المريخ؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - أعلنت عدة وكالات فضائية وشركات عظمى عن خططها الكبيرة لإرسال البشر إلى الفضاء في السنوات القادمة، إذ أعلنت ناسا عن خطتها لبناء قاعدة على سطح القمر عام 2024، وفي 2032 ستذهب بالبشر إلى المريخ.

في حين تعهد "إيلون موسك"، مدير شركة "SpaceX"، بأنه أول من سيرسل بشراً إلى سطح المريخ.

وواحدة من تلك العقبات الكثيرة التي تواجه علماء الفضاء والفلك، هي تصميم بدلة مناسبة لزوّار الفضاء، تجمع بين الأمان وسهولة التحرك لمرتديها في الفضاء الخارجي، فمن دونها قد يتبخر الدم داخل عروق البشر خلال رحلتهم.

تقود إيمي روس، رئيسة المختبر المتقدم للفضاء والتكنولوجيا في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، تطوير الجيل القادم من بدلات ناسا الفضائية.

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وقالت روس لشبكة "سي إن إن": "نريد التأكد من أننا على استعداد لتهيئة الأدوات المناسبة لتصميم بدلة الفضاء التي تمكننا من الذهاب إلى أي مكان قد نحتاج إليه، سواء كان ذلك القمر أو المريخ أو أي مكان آخر".

النماذج الأولية، المسماة "سلسلة Z"، لا تزال في مراحل الاختبار المبكر، لكن المنتج النهائي قد لا يبدو مختلفاً تماماً عن سابقه، ربما سيظل منتفخاً وأبيض، وفقاً لروس.

وفي الوقت نفسه، فإن شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس" لديهما عقود مع ناسا لتجهيزها ببدلات فضاء، لم يتم الكشف عن النموذج الأولي، سيرتديها الرّواد في محطة الفضاء الدولية.

وتجري "سبيس إكس" اختبارات على بدلتها المستوحاة من أفلام الخيال العلمي، والتي ستكون بحسب بعض العاملين في الشركة أصغر حجماً من البدلات الشائعة، وتتمتع بمظهر أنيق.