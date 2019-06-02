شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر من ثغرة أمنية تهدد مليون جهاز كمبيوتر يعمل بويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن ثغرة أمنية كبيرة فى نظام التشغيل ويندوز فى وقت سابق من هذا الشهر، والتى أشارت إلى أنها بمثابة هجوم واسع ينتشر من جهاز كمبيوتر ضعيف إلى آخر، وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية إن ثغرة قادرة على أن تتحول إلى "دودة شبكية"، تم اكتشافها حديثًا فى خدمات التحكم بسطح المكتب فى نظام ويندوز، يمكن أن تسمح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد على أى جهاز معرض للخطر، وذلك على غرار البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فعلى الرغم من أن مايكروسوفت أصدرت تصحيحات لأنظمة ويندوز، وحتى بالنسبة للخوادم الأقدم وأجهزة ويندوز XP، فقد كشفت التقارير الحديثة أن هناك مليون جهاز على الأقل متصلين بالإنترنت يمكن مهاجمتهم.

ويتضمن استغلال أمان ويندوز الرئيسى الجديد مشكلة عدم حصانة فى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد فى "خدمات سطح المكتب البعيد" الموجودة فى ويندوز XP وويندوز 7 وإصدارات الخادم مثل ويندوز Server 2003 وويندوز Server 2008 R2 وويندوز Server 2008، حيث لا تزال أنظمة التشغيل هذه تشكل جزءا كبيرا من إجمالى أجهزة ويندوز المستخدمة، خاصة فى بيئات الشركات.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إنها واثقة من أن هذه الثغرة الأمنية قد تُستغل، مما يعرض للخطر ما يقرب من مليون جهاز حاسوب متصل مباشرة بالإنترنت، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا اخترقت الخوادم على مستوى جدار الحماية الخاص بالمؤسسات، مع احتمال أن يواجه كل حاسوب آخر متصل بتلك الخوادم مصيرًا مشابهًا.