شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نيانتيك" تنهى دعم "بوكيمون جو" على ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "نيانتيك" عن إنهاء دعم لعبة "بوكيمون جو" على ساعة أبل الذكية بداية من 1 يوليو المقبل، حيث لن يمكن للمستخدمين بعد هذا التاريخ توصيل ساعتهم الذكية بتطبيق اللعبة، لتكون اللعبة متاحة فقط عبر الهاتف الذكى وليس الساعة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكانت الشركة قد أعلنت عن التطبيق فى سبتمبر 2016، وأطلقته رسميا بعد شهرين من الإعلان عنه، لكن لم يتمكن اللاعبون من لعب اللعبة بشكل كامل عبر ساعتهم، باعتبار أنها متصلة بهاتفهم، فهى تعرض لهم فقط المسافة التى يحتاجون إليها للمشى قبل فقس البيضة، أو إظهار عدد نقاط الخبرة التى حصلوا عليها، مع تنبيهم عندما يكون بوكيمون فى مكان قريب.

وفسرت الشركة هذه الخطوة لكونها قد أطلقت خلال العام الماضى ميزة “Adventure Sync”، والتى تعمل على تتبع الخطوات وكسب "Buddy Candy" وفقس بوكيمون على هاتفك، حيث تريد شركة Niantic التركيز على استخدام الميزة على جهاز واحد بدلاً من تشتيت انتباهك على جهاز آخر.