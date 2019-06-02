شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل أزاى .. هكذا تعمل تقنية الهولوجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت مؤخرا تقنية "الهولوجرام" بشكل كبير، إذ تعد عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق، حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية، لكن هل فكرت من قبل فى الكيفية التى تعمل بها تقنية الهولوجرام.

كيف يعمل الهولوجرام؟

يعتمد عمل الهولوجرام على حدوث تصادم بين الموجات الضوئية والشىء الذى يرغب المستخدم فى تصويره وعرضه، حيث يقوم الجهاز بتخطيط الجسم المراد تصويره ثم نقل المعلومات اللازمة حوله، ويتيح هذا الجهاز إمكانية تكرار إنشاء الموجة مرة أخرى فى حالة إضاءة جهاز الهولوجرام، كذلك فقد بدأت بعض التطبيقات العادية على الهواتف الذكية بتوفير تقنية الهولوجرام للمستخدمين العاديين من خلال بعض التطبيقات والأدوات البسيطة بشكل كبير.

ادوات الهولوجرام:

- ليزر أرجونى (أزرق – أخضر).

- مقسمات شعاعية لتقوم بتقسيم شعاع الليزر.

- مرايا لتوجيه أشعة الليزر.

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- لوحة بلورات سائلة .

- عدسات لتركيز أشعة الليزر.

- لَّورة ليثيوم-نيوبات أو بولمير ضوئى.

طريقة عمل الهولوجرام

تسقط حزمة من آشعة الليزر على مجزيء للآشعة، فتنقسم إلى جزئين ينفذ الجزء الأول من الآشعة ليصل إلى مرآة متساوية مثبتة فتنعكس الآشعة لتسقط على اللوح الفوتوجرافى وتسمى بـ "آشعة المرجع"، ويسقط الجزء الثانى من الآشعة على الجسم المراد تصويره وتنعكس هذه الآشعة من جميع نقاط سطح الجسم حاملة للمعلومات عنه لتصل اللوح الفوتوجرافى وتسمى هذه الآشعة بـ "أشعة الجسم".

ثم تلتقى آشعة المرجع وآشعة الجسم على اللوح الفوتوجرافى وتكون النتيجة نمط مركب من تداخل تلك الآشعة يسجل على اللوح الفوتوجرافى وبعد تحميض اللوح الفوتوجرافى يظهر نمط تداخل الآشعة فى صورة مناطق مظلمة وأخرى مضيئة ويسمى هذا اللوح بعد تحميضه وتسجيل نمط التداخل عليه بالهولوجرام يلزم بعد ذلك إعاد تكوين الصورة وذلك بإضاءة الهولوجرام بالأشعة المرجع وبالنظر خلاله تظهر صورة مجسمة تماثل الجسم تماما مسجلة لجميع دقائق الجسم بأبعاده الثلاثية.

للحصول على صورة الهولوجرام:

يجب فى البداية تسجل فيها أنماط التداخل ثم الحصول على الهولوجرام، ثم يجب عد ذلك إضاءة الهولوجرام بطريقة معينة، حيث يكون جزء من الشعاع النافذ من الهولوجرام، مطابقًا لموجة الجسم الأصل فنرى الصورة ماثلة أمامنا كأنها الجسم الأصل.