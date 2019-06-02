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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أقيلوا زوكربيرج" لافتة احتجاجية تظهر تزامنا مع اجتماع مساهمى فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت حملة الكفاح من أجل المستقبل Fight for the Future غير الهادفة للربح، شاشة عرض عملاقة تدعو إلى إقالة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، بجانب الفندق الذى يستضيف اجتماع مساهمى الشبكة الاجتماعية منذ عدة أيام.
ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكى، كتبت المجموعة فى مقال يوثق الاحتجاج: "لا يوجد حل محدد من شأنه إصلاح فيس بوك، لكن يمكننا أن نبدأ بإرسال رسالة واضحة إلى مساهمى، وقيادة الشركات وصناعة التكنولوجيا بأكملها التى سئمناها، وأنه لا ينبغى لأحد أن يكون بمنأى عن مواجهة عواقب أفعاله."
وتأتى الدعوة لإقالة الرئيس التنفيذى فى أعقاب اقتراح قدمه مستثمرو فيس بوك فى شهر أبريل لإقالة زوكربيرج، وقد أبدى المستثمرون سخطًا مماثلاً نحو سلوك المدير التنفيذى فى اجتماع المساهمين لعام 2018، لذا تعد هذه الدعوة ليست بجديدة.
مظاهرات ضد زوكربيرج
لم تكن هذه المنظمة هى الوحيدة التى لديها خطط للاحتجاج على الاجتماع السنوى، إذ تعاونت مجموعة المستهلكين SumOfUs مع مجموعة الناشطين Bend the Arc وقاموا بالاحتجاج مع رفع بالونة على شكل "إيموشن" غاضب.
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