تكنولوجيا: هل تدفع القيود الأمريكية هواوي لإغلاق قطاع تطوير الهواتف الذكية؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وضع تقرير جديد نشر في الصين مؤخراً توقعات جديدة لمستقبل قطاع الهواتف الذكية في شركة هواوي نتيجة لتطورات جديدة رصدت مؤخراً في إنتاج هواوي من الهواتف الذكية.

في تقرير جديد نشر في الصين عبر أحد المصادر من شركة Foxconn القائمة على تصنيع العديد من هواتف هواوي الذكية وهواتف الأيفون أيضاً كشف عن تطورات جديدة في إنتاج هواتف هواوي، حيث توقفت الشركة عن تصنيع أكثر من خط إنتاج لشركة هواوي، وذلك نتيجة لإنخفاض الطلب على إصدارات الشركة في الفترة الأخيرة.

كما أشار المصدر إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد ما إذا كان توقف الإنتاج سيكون بشكل مؤقت أو ستستمر هواوي في وقف خطوط إنتاجها من الهواتف الذكية، أيضاً لم يحدد مصدر التسريبات أي من خطوط الإنتاج التي تأثرت بالفعل بإنخفاض الطلب بعد فرض قيود الإدارة الأمريكية.

Advertisements

من جانب أخر أثرت بالفعل القيود الأمريكية وما ترتب عليها من تداعيات وقرارات الكثير من الشركات للتوقف عن العمل مع هواوي، فبعد أن كان هدف العملاق الصيني التقدم بقطاع الهواتف الذكية لتسيطر على حصة العملاق الكوري سامسونج في الأسواق، توقفت في النهاية نتيجة لقيود الإدارة الأمريكية مما سيؤثر بالتأكيد على حصة هواوي السوقية من مبيعات الهواتف الذكية في نهاية 2019.

يذكر أن الحظر الأمريكي أدى إلى موافقة الكثير من الشركات على قطع العلاقات التجارية القائمة مع العملاق الصيني، ويأتي من بين هذه الشركات إنتل، وكوالكوم، وجوجل، Xilinx، وأيضاً Broadcom، لذا من المتوقع أن تبدأ الصين في الرد على هذه القيود وقرارات الحظر بقرارات مماثلة نحو بعض الشركات الأمريكية خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان

