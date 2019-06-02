انت الان تتابع تفاصيل خبر من أجل عيد فطرٍ صحي...تجنب هذه الأمور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 03:51 مساءً - لم يتبق إلا أيام معدودات ويغادرنا الشهر الكريم، ونستقبل بعده عيد الفطر المبارك.

وبعد شهر كامل من الصّيام والامتناع عن الطعام والشراب لساعات طوال خلال النهار، يعاني الكثيرون من مشاكل كبيرة في المعدة والقولون، تسبب لهم إزعاجاً كبيراً وتنغص عليهم فرحة العيد.

والسبب في ذلك عدم اتباعهم لنظام غذائي صحي يهيئ المعدة للإفطار، ويعْلمها بانتهاء شهر الصيام، بل على العكس يفاجأ المعدة بتكديس كميات كبيرة من الأطعمة والحلويات والعصائر المحلاة بالسكر، مسبباً لها صدمة كبيرة لا تتمكن بسببها من هضم الطعام.

ولأجل أن تمر أيام عيد الفطر بسلام، وعدم الحاجة إلى زيارة الطبيب خلال العيد أو تناول الأدوية المسكنة، ينصح خبراء التغذية بنصائح شتى للتدرج بالتعامل مع المعدة، ومنها:

الماء والتمر

مما أوصى به الرسول الكريم محمد بدء الإفطار بتناول التمر وشرب الماء، للإعلان عن انتهاء الصيام، وهذا ما يوصي به خبراء التغذية، إذ ستمنح هذه الوجبة الخفيفة الجسم الألياف والسكر الطبيعي والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تزود الجسم بطاقة جيدة.

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التحول البطيء

ويقصد به العودة إلى نمط التغذية السابق ببطء وبصورة تدريجية، فالمعدة قد صغر حجمها خلال شهر رمضان، ولا تتمكن من هضم ومعالجة كميات الطعام الكبيرة، لذا ينصح بتناول وجبات صغيرة ولفترات متقطعة خلال اليوم، بدل تناول وجبة كبيرة خلال وقت قصير.

لا تكثر من حلوى العيد

تختلف الثقافات بين البلدان الإسلامية في طقوس اليوم الأول للعيد، لكنها تتفق على صناعة حلوى العيد، ورغم تعدد أصنافها وطرق تحضيرها، فإن مما لا شك فيه احتواؤها على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، واحتواؤها على سعرات حرارية كبيرة، والإكثار من تناولها يسبب تهيج القولون.

لا تبالغ بتناول اللحوم

من المعروف في ثقافتنا العربية احتواء مائدة الغداء في اليوم الأول على ما لذّ وطاب من المأكولات المطبوخة من اللحوم الحمراء، إضافة إلى الكثير من الأصناف المقلية، ويسبب تناول كميات كبيرة منها عسر الهضم وألماً في المعدة.

الفواكه والخضراوات

يوصي الأطباء بضرورة تناول كميات وافرة من الخضراوات والفواكه في أول أيام العيد، فهي تسرع بالشعور بالشبع، وتزوّد الجسم بكميات جيدة من المياه والمعادن.

تجنّب المعلبات

اعتادت المعدة على غذاء صحي ومناسب طيلة الشهر الفضيل، لذا ينصح المختصون بتجنب بدء الإفطار على المنتجات المعلبة بسبب احتوائها على المواد الحافظة، والتي قد لا تستسيغها المعدة بسهولة، مما قد يسبب التهاباً فيها.