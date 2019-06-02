انت الان تتابع تفاصيل خبر "بوكيمون سليب" أول لعبة تحتسب نقاطها على عدد ساعات النوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 03:51 مساءً - أعلنت شركة الألعاب الشهيرة "نينتندو" عن لعبتها القادمة "بوكيمون سليب"، والتي ستشجع لاعبيها على النوم مبكراً للحصول على نقاط أكثر.

وقالت الشركة خلال مؤتمر صحفي، نقله موقع "يو إس آي تودي"، أمس السبت: "لعبتنا السابقة Pokémon Go شجعت اللاعبين على السير، ولعبتنا القادمة ستشجع اللاعبين على الذهاب مبكراً إلى الفراش".

وعلى الرغم من أن الشركة لم توضح بالتفصيل آلية عمل اللعبة، فإن طريقة لعب بوكيمون سليب تعتمد على مقدار الوقت الذي يقضيه اللاعبون في النوم ومتى يستيقظون.

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وقالت الشركة: "إن التطبيق الجديد جزء من خطة لتحويل النوم إلى ترفيه".

تتضمن اللعبة جهازًا يسمى "Pokémon GO Plus"، وهو يستخدم مقياس التسارع لتتبع نوم اللاعب، وإرسال البيانات إلى هواتفهم الذكية باستخدام اتصال بلوتوث ومن المتوقع إطلاق "بوكيمون سليب" في عام 2020.

ومن المقرر إطلاق لعبة محمولة جديدة تسمى "بوكيمون ماستر" في يونيو الجاري، في حين أن تطبيقاً قائماً على السحابة يسمى "بوكيمون هوم"، سيسمح للاعبين بإدارة شخصيات بوكيمون التي تم جمعها عبر ألعاب متعددة، سيبدأ ظهوره العام المقبل.