شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخلى عن خدمتها الموسيقية iTunes الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تخطط للتخلى عن برنامج iTunes الشهير، وذلك عقب مؤتمر المطورين الذي سينعقد خلال أيام، فيما تأتى هذه الخطوة بعد ما يصل إلى 20 عاما من إطلاقه.

وبحسب موقع independent البريطانى، فقد ظهرت العديد من الشائعات خلال الأعوام الماضية، حول عزم الشركة إغلاق الخدمة، وفصل أقسامها المختلفة على شكل تطبيقات منفصلة كالأفلام والموسيقى والبودكاست، لذلك فمن المتوقع أن تنتقل العديد من الخصائص المتعلقة بالمقاطع الصوتية إلى تطبيق أبل ميوزيك التابع للشركة.

وقد كان iTunes بمثابة ثورة كبيرة في مجاله عند انطلاقه، نتيجة لسهولة استخدامه خاصة في مزامنة الموسيقى، لكن اليوم أصبحت هناك تطبيقات طرف ثالث منافسة مثل سبوتيفاي، التي تتيح لك المزامنة بدون أن تستخدم حساب أبل، كذلك فمع تطور الأجهزة واستقلاليتها أكثر فأكثر، لم تعد الهواتف بحاجة لأجهزة كمبيوتر لإدارتها عبر برامج مثل iTunes ، فقد أصبح التطبيق عبئاً ثقيلاً، وهو الأمر الذى ربما يكون السبب في خطوة أبل لإغلاق آيتونز.

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