شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى أمريكى يحكم باستمرار قضية ولاية واشنطن ضد فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض قاضٍ أمريكى طلب فيس بوك برفض الدعوى التى قدمها المدعى العام لواشنطن بشأن مشاركة شبكة التواصل الاجتماعى لبيانات 87 مليون مستخدم، مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية Cambridge Analytica.
ووفقا لوكالة رويترز، رفعت العاصمة الأمريكية واشنطن دعوى على فيس بوك فى ديسمبر، متهمة إياها بتضليل المستخدمين، لأنها كانت على علم بالاختراق لمدة عامين قبل الكشف عنه، كما سمحت لصانعى تطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى معلومات المستخدم دون موافقتهم.
وقالت المحكمة فى بيان مقتضب على موقعها على شبكة الإنترنت إن القاضى فرن فلاناجان سادلر وقع على الأمر برفض طلب فيس بوك.
وكانت هذه هى الضربة القانونية الثانية للشبكة الاجتماعية الأشهر فى العالم، بعد أن أمرها قاض فى ولاية ديلاوير بتسليم رسائل البريد الإلكترونى إلى المساهمين وسجلات أخرى حول تعاملها مع خصوصية البيانات، المرتبطة أيضًا بفضيحة كامبريدج أنلاتيكا.
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