شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يمنع تطبيقات المواد المخدرة فى متجره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين يوجد هناك المزيد من الولايات الأمريكية التى تصدر قوانين تقنن الماريجوانا، فإن جوجل تحاول أن تجعل من الصعب على المدخنين التواصل مع البائعين، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها لن تسمح للتطبيقات فى متجر بلاى ستور "بتسهيل بيع منتجات الماريجوانا بصرف النظر عن المشروعية"، وبمعنى آخر، حتى فى الحالات التى تكون فيها الأعشاب قانونية، فإن جوجل سوف تحظر هذه التطبيقات.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن هذه السياسة الجديدة مدرجة الآن فى موقع جوجل Play Store Developer Center، وتعطى ثلاثة أمثلة للانتهاكات، ويشمل هذا السماح للمستخدمين بطلب الماريجوانا من خلال ميزة عربة التسوق داخل التطبيق؛ مساعدة المستخدمين فى ترتيب تسليم أو التقاط الماريجوانا؛ وتسهيل بيع المنتجات التى تحتوى على مواد THC، مع ملاحظة أنه قبل تحديث جوجل للصفحة، لم تكن هناك سياسة مرتبطة على وجه التحديد بتطبيقات الماريجوانا.

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وفى الوقت نفسه، وعدت جوجل بجعل متجر "بلاى ستور" أكثر أمانًا للأطفال والأسر، ففى منشور حديث، كتبت الشركة "فى بلاى ستور، نحن ملتزمون بتوفير بيئة إيجابية وآمنة للأطفال والعائلات، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ساعدنا الآباء فى العثور على محتوى صديق للأسرة من خلال تصميم لبرنامج العائلات وتمكينهم من وضع قواعد أساسية رقمية لعائلاتهم من خلال المراقبة الأبوية "رابط العائلة، وهذا يعنى على ما يبدو جعل Play Store خاليًا من الأعشاب الضارة".