تكنولوجيا: TCL تستعد لبدء الإنتاج الضخم لشاشات OLED القابلة للطي في نهاية 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة TCL للتنافس قريباً في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الخاص من الهواتف الذكية، حيث تستعد لبدء الإنتاج الضخم لشاشات OLED في الربع الأخير من 2019.

إستعرضت شركة TCL رؤيتها في تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي خلال شهر فبراير الماضي في مؤتمر الهاتف العالمي، حيث أكدت TCL على إطلاق إصدارها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي لاحقاً هذا العام.

واليوم تبدأ شركة TCL في إتخاذ الخطوات الأولى لإطلاق إصدارها من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تستعد الشركة لبدء الإنتاج الضخم لشاشات AMOLED القابلة للطي في الربع الأخير من 2019، على أن يتم الإنتاج في قطاع الشركة الذي يعرف بHuaxing Optoelectronics.

Advertisements

ولقد أكدت شركة TCL على نمو الأرباح التي حققها قسم Huaxing بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث إستطاع هذا القطاع تحقيق نمو مزدوج في المبيعات والأرباح السنوية، بشكل خاص إنتاج الشركة من شاشات LTPS-LCD حيث وصل إنتاج الشركة إلى 27.2 مليون دولار في الربع الأول من 2019.

وتهدف شركة TCL إلى تعزيز قطاع تطوير الهواتف الذكية والشاشات الذكية أيضاً خلال الفترة القادمة، حيث أكد تقرير نشر مؤخراً على أن Huaxing بدأت في تصنيع الشاشات المميزة بحجم 65 إنش، بينما يتم تصنيع شاشات بحجم 55 إنش عبر شركة أخرى في الصين تعمل أيضاً على تصنيع شاشات هواوي الخاصة بهاتف Mate 20 Pro.

المصدر

اعلان

