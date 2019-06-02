تكنولوجيا: هاتف nova 5i يظهر في تسريبات جديدة من Antutu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد أحدث إصدارات هواوي المتوسطة nova 5i في تسريبات جديدة نشرت عبر Antutu مؤخراً، والتي إستعرضت بعض من مواصفات الهاتف المتوقع الإعلان عنه في شهر يونيو.

تسريبات جديدة لهاتف nova 5i المرتقب من هواوي، حيث جاءت التسريبات السابقة من Geekbench مؤخراً بعد إعتماد الهاتف، بينما تنطلق تسريبات جديدة اليوم عبر Antutu قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال شهر يونيو.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف nova 5i يأتي مع شاحن مميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، بينما جاءت تسريبات اليوم من Antutu لتكشف عن آداء الهاتف مع رقاقة معالج Kirin 710 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، حيث حقق الهاتف 131715 في إختبارات Antutu وهي نتائج تحاكي بعض الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية التي أطلقت هذا العام.

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أيضاً من المرتقب أن ينطلق هاتف nova 5i بدقة عرض 2310 في 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بشاشة LCD مميزة بتصميم ثقب الشاشة الذي يضم مستشعر الكاميرة الأمامية.

كما يعمل هاتف nova 5i بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة EMUI من هواوي، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 3900 mAh، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

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