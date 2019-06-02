شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يلتقط فيديو مذهل لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال دوران محطة الفضاء الدولية الأخير حول كوكب الأرض، التقط "نيك هاج" رائد الفضاء التابع لناسا مقطع فيديو مذهلاً لكوكبنا، ونجح رائد الفضاء بطاقم إكسبيديشن 59، من تقليص مدة هذا الفيديو من 30 دقيقة إلى 60 ثانية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يمكن رؤية حافة محطة الفضاء الدولية فى المقطع أثناء انتقالها عبر كوكبنا من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسى، إذ تنتقل المحطة الفضائية عبر كوكبنا بسرعة تبلغ حوالى 1750 ميلاً فى الساعة، مما يعنى أنها تدور حول الأرض حوالى 16 مرة كل يوم.

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وقال رائد الفضاء: "استغرقت لحظة لالتقاط جمال كوكبنا اليوم، شعرت بالذهول عندما شاهدت الغيوم المتموجة تختفى فى الظل ".

جدير بالذكر يمكن رؤية محطة الفضاء الدولية بنفسك من خلال الإطلاع من إطلاعك على متتبع محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذى يوضح مكان المحطة الفضائية الآن، وكذلك المكان الذى ستكون فيه خلال الثلاثين دقيقة القادمة.