شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعقد غدا مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدًا الاثنين مؤتمر المطورين العالميين السنوى الذى تنظمه شركة أبل، وسيلقى تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة كلمة رئيسية للكشف عن تحديثات البرامج الخاصة بأجهزة iPhone و iPad و Mac.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيُعقد المؤتمر فى مركز مؤتمرات سان خوسيه ماكينرى فى كاليفورنيا، الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادى، أى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وعادةً ما تستخدم أبل هذا الحدث لعرض أحدث إصدارات نظام التشغيل iOS لهواتف أيفون وأجهزة الأيباد و تحديث نظام MacOS لأجهزة Mac، و watchOS لـساعة Apple Watch و tvOS لأجهزة Apple TV.
ومع ذلك، فإن الحدث مخصص للمطورين بشكل أساسى، لمنحهم فرصة لتطوير تطبيقات لأنظمة التشغيل الجديدة قبل أن يتم إطلاقها مباشرة إلى الجمهور فى وقت لاحق من العام.
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