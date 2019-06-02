تكنولوجيا: جمعية علمية شهيرة تمنع هواوى من إجراء وتقييم الأبحاث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة Huawei من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كافة القيود التجارية على الشركة الصينية.
ووفقا لموقع Science، حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التى ستنشأ فى حال السماح لموظفى الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة.
ورغم لأن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات كبيرة محتملة، إذ سيجعل من الصعب على علماء Huawei تطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى.
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