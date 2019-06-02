شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدم ينشر فيديو لانفجار جهاز أبل Macbook Pro أثناء استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد مستخدمى تويتر مقطع فيديو يظهر جهاز Macbook Pro ينبعث منه دخان الحريق، خلال الاستخدام العادى، مؤكدا عدم حدوث أى ضرر أو إصابة بسبب الانفجار.

وشرح المستخدم الذى يطلق على نفسه اسم White Panda الحادث عبر منشور بموقع ريديت، إذ قال:"بعد ظهر أمس انفجر جهاز MacBook Pro أثناء الاستخدام العادى، كان على ركبتى فلاحظت انبعاث الدخان بشكل مفاجىء من كلا الجانبين، وسرعان ما وضعته على الأرض، وزاد الدخان واشتعلت فيه النيران، إذ ملأ الدخان منزلى، مما تسبب فى إثارة أجهزة الإنذار، ولم يصب أحد، لحسن الحظ، لكن كان هناك بعض الأضرار التى لحقت بمنزلي".



انفجار اللاب توب

فى الفيديو الذى يبلغ مدته 13 ثانية يظهر الكمبيوتر المحمول الذى ينبعث منه الدخان، ويزعم أن الحادث وقع بسبب مشاكل البطارية، إذ يدعى المستخدم أنه كان يستخدم محول أبل لشحن اللاب توب عند وقوع الحادث، وقال كذلك أن الكمبيوتر المحمول لم يتعرض لأى إصلاحات من جهة خارجية.