- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدم ينشر فيديو لانفجار جهاز أبل Macbook Pro أثناء استخدامه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد مستخدمى تويتر مقطع فيديو يظهر جهاز Macbook Pro ينبعث منه دخان الحريق، خلال الاستخدام العادى، مؤكدا عدم حدوث أى ضرر أو إصابة بسبب الانفجار.
وشرح المستخدم الذى يطلق على نفسه اسم White Panda الحادث عبر منشور بموقع ريديت، إذ قال:"بعد ظهر أمس انفجر جهاز MacBook Pro أثناء الاستخدام العادى، كان على ركبتى فلاحظت انبعاث الدخان بشكل مفاجىء من كلا الجانبين، وسرعان ما وضعته على الأرض، وزاد الدخان واشتعلت فيه النيران، إذ ملأ الدخان منزلى، مما تسبب فى إثارة أجهزة الإنذار، ولم يصب أحد، لحسن الحظ، لكن كان هناك بعض الأضرار التى لحقت بمنزلي".
انفجار اللاب توب
فى الفيديو الذى يبلغ مدته 13 ثانية يظهر الكمبيوتر المحمول الذى ينبعث منه الدخان، ويزعم أن الحادث وقع بسبب مشاكل البطارية، إذ يدعى المستخدم أنه كان يستخدم محول أبل لشحن اللاب توب عند وقوع الحادث، وقال كذلك أن الكمبيوتر المحمول لم يتعرض لأى إصلاحات من جهة خارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مستخدم ينشر فيديو لانفجار جهاز أبل Macbook Pro أثناء استخدامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.