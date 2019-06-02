شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن شركة هواوى قررت تقليل إنتاج هواتفها الجديدة، استجابة للنزاع التجارى بعيد المدى بين الولايات المتحدة والحكومة الصينية.

وفقًا لمصادر لم تسمها الصحيفة، أوقفت مصانع فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية خطوط الإنتاج للعديد من هواتف Huawei بعدما قامت الشركة الصينية، التى تتخذ من Shenzhen مقراً لها بتخفيض الطلبات، إذ تقوم فوكسكون أيضًا بتصنيع الأجهزة لمعظم شركات الهواتف الذكية الشهيرة بما فى ذلك أبل.

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يأتى قرار هواوى فى أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن "حالة طوارئ وطنية" لحماية الشبكات الأمريكية من التقنيات الأجنبية، مُنعت Huawei والعديد من الشركات التابعة لها من الحصول على التقنيات من الشركات الأمريكية، إذ أثرت القائمة السوداء على العديد من خطوط عمل Huawei، بما فى ذلك قدرات تصنيع الهواتف المحمولة نظرًا لاعتماد الشركة على نظام تشغيل أندرويد من جوجل للهواتف الذكية.