شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استدعاء 90 ألف شاحن آيفون بالولايات المتحدة خوفا على سلامة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت شركة أمريكية شاحن الأيفون الخاصة بها من الأسواق، بعد تلقيها 14 تقريرا عن اشتعال النيران بهذا الشاحن، ووفقًا للجنة سلامة المنتج بالولايات المتحدة، أنطوى اثنان من تلك التقارير على إصابات وصلت لحروق بأصابع المستخدمين.

وقالت الشركة فى تقرير نشر على موقع بيزنس إنسايدر البريطانى، أن الكابل الذى يبلغ طوله 3 أقدام يمكن أن يشكل خطرا على المستخدمين، إذ يتسب بحروق فى اليدين نظرا لأن المعدن المحيط بالسلك يمكن أن يصبح مشحونا بالكهرباء، إذا لامس مكان الـ USB، لذا قررت الشركة استدعاء 90 ألف نسخة من هذا الشاحن.

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شاحن الأيفون

وحثت الشركة الأمريكية المستخدمين على التوقف الفورى عن استخدام هذا المنتج خوفا على سلامتهم، إذ لا تعد هذه المرة الأولى التى تشكل فيها شواحن أيفون خطرا على سلامة المستهلكين، إلا أن الحالات السابقة التى ظهرت من قبل كانت مقتصرة على أجهزة الشحن المزيفة غير المعتمدة من أبل، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من التقارير خلال السنوات الماضية عن ارتفاع درجة حرارة هواتف أيفون.