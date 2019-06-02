شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. سيرك ألمانى يستخدم تقنية الهولوجرام بدلا من الحيوانات فى عروضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحيوانات كائنات تشعر وتعانى من سوء المعاملة التى تتعرض لها، من وحى هذه الفكرة اتجه سيرك لعدم الاستعانة بالحيوانات وتعرضهم لمشاكل أو الحجر على تحركاتهم مثلما يحدث لهم دائما عندما يكونون محجوزين فى قفص سواء داخل سيرك أو حديقة حيوان، واستبدل كل ذلك بتقنية تكنولوجية جديدة تسمى بالهولوجرام.

ووفقا لما ذكره موقع "thescinewsreporter" فإن تقنية الهولوجرام توفر نفس مظهر الحيوانات ولكن من خلال صور مجسمة تبدو كالحقيقية تماما، ويقع السيرك الذى استخدمها فى ألمانيا، حيث يطلق عليه سيرك رونكالي، وهو الأول في العالم الذي استبدل الحيوانات بصور ثلاثية الأبعاد واقعية.



هولوجرام

وتكون الرسوم المتحركة التي يصنعها الكمبيوتر بالحجم الحقيقي وتظهر بطريقة مذهلة، حيث إن الحيوانات مثل الفيلة والخيول البرية والقرود وحتى الأسماك والقيام بهلوانية على المسرح تحدث من خلال هذه التقنية.

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ولقد كان السيرك موجودًا لعدة عقود، لكنهم قرروا مؤخرًا استبدال الحيوانات بـ11 جهاز عرض وأشعة ليزر وعدسات في موقع استراتيجي لتقديم العرض دون حتى مشاركة حيوان واحد.



هولوجرام

تتخلص العديد من الحيوانات من حبسها فى الأسر بفضل التكنولوجيا، بينما يمكن للبشر الاستمتاع بحضورهم الظاهري بهذه الطريقة الجديدة.